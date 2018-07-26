Sakarya’da 1 kilo 66 gram esrar yakalandı

Ç. isimli şahıs ile farklı 2 kişiyi daha uyuşturucu maddeyle yakaladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Karasu ilçesinde operasyon düzenleyen ekiplerce ‘Kuşçu’ lakaplı E.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 11 paket halinde toplam 1 kilo 58 gram toz esrar, 69,18 gram metamfetamin maddesi, 385 adet extacy, 9.20 gram skunk maddesi, 6 bin 475 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün yaptıkları operasyonlar kapsamında O.T. isimli şahıstan 2 adet hap ve A.Y. isimli şahıstan ise 8,30 gram toz esrar ele geçirdi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.