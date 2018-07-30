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30 Temmuz 2018 19:16

Sakarya’da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgada tutuklama

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Sakarya’da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgada tutuklama

30 Temmuz 2018 19:16


Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesinde Ş.B. ve E.A., sabaha karşı saat 04.30 sıralarında D-650 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna konuşmak için çağırdıkları S.M. ile daha önceki husumetten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Ş.B. ve E.A. akaryakıt istasyonunun tuvaletinde S.M.’yi darp etti. Akaryakıt istasyonunda bulunanların araya girmesiyle kavga sona ererken, Ş.B. ve E.A. olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan S.M. ise 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinden Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. S.M’nin durumunun ciddi ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.


Ş.B. ve E.A. ise, sabah saatlerinde Pamukova jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra Pamukova Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.A. serbest bırakılırken, Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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