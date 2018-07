Sakarya’da 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ekicileri ile mücadelesi sürüyor. Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde M.K. isimli şahsa ait fındıklık bahçesinde kenevir ekili olduğu istihbaratı jandarma ekiplerine ulaştı. Bilgiyi alan KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri ekicileri takibe aldı. Ekiplerin araştırmaları sonucunda ormanlık alan içerisine iki ayrı bölüme ekilmiş kenevir bahçesi tespit edildi. Bahçeleri gözlem altına alan Jandarma bahçenin bakımını yapanın A.T. isimli şüpheli şahıs olduğu anlaşılınca Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler müşterek operasyon yaparak, şüpheli M.K ve A.T. isimli şahısları gözaltına aldı. Ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 117 kök kenevir bitkisine Jandarma el koydu. Ele geçirilen 117 kök kenevir bitkisi Hendek İlce Tarım Müdürlüğünden gelen görevliler nezaretinde Hendek-Yeşilyurt Jandarma Karakolunun bahçesinde imha edildi. Şüpheli şahıslar adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece A.T. isimli şahıs tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilmiş olup, M.K. isimli şahıs ise savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.