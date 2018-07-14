Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 13:54

Sakarya’da 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya’da 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

14 Temmuz 2018 13:54


Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ekicileri ile mücadelesi sürüyor. Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde M.K. isimli şahsa ait fındıklık bahçesinde kenevir ekili olduğu istihbaratı jandarma ekiplerine ulaştı. Bilgiyi alan KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri ekicileri takibe aldı. Ekiplerin araştırmaları sonucunda ormanlık alan içerisine iki ayrı bölüme ekilmiş kenevir bahçesi tespit edildi. Bahçeleri gözlem altına alan Jandarma bahçenin bakımını yapanın A.T. isimli şüpheli şahıs olduğu anlaşılınca Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler müşterek operasyon yaparak, şüpheli M.K ve A.T. isimli şahısları gözaltına aldı. Ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 117 kök kenevir bitkisine Jandarma el koydu. Ele geçirilen 117 kök kenevir bitkisi Hendek İlce Tarım Müdürlüğünden gelen görevliler nezaretinde Hendek-Yeşilyurt Jandarma Karakolunun bahçesinde imha edildi. Şüpheli şahıslar adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece A.T. isimli şahıs tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilmiş olup, M.K. isimli şahıs ise savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç