Sakarya'da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda 13 kilo kenevir, 2 kilo 30 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre uyuşturucu tacirleri ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek Köprübaşı Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram yaş Hint keneviri, 2 kilo 30 gram kurutulmuş esrar maddesi, 18 kök Hint keneviri kökü, evin bahçesinde dikili 2 adet dikili Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.T. (59), M.T. (37) isimli şahıslar emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye sevk edildi.