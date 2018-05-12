Sakarya’da 17 engelli genç temsili askerlik yaptı

’Engelliler Haftası’ nedeniyle 17 engelli genç 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Taşkısığı Kışlası’nda temsili askerlik yaptı. Gerçekleşen askerlik eğlencesine katılan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, erkek evlat sahibi anne babalar için evladın askerlik görevini yapmasının çok önemli olduğunu belirterek, engellilerin bir günlüğüne de olsa askerlik duygusunu yaşamasının tüm ülkelere örnek alabileceğini ifade etti.

"Bu mutluluk ona yeter"

Engelli Abisi Mehmet Baş ise yaptığı açıklamada, “Kardeşim zihinsel engelli olduğu için vatani görevini yapamadı. Her fırsatta ben ne zaman askere gideceğim, diye soruyordu. Bizde ona bu cevabı vermekte zorlanıyorduk, engelli haftası sebebiyle abim temsili olsa da silahaltına alındı. Bu mutluluk ona yeter emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Engelli gençler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Taşkısığı Kışlası’nda askeri üniformalarını giyip diğer askerlerle kısa süreli eğitime alındı, karavanadan öğle yemeği yedi.

17 engelli, kısa süren eğitimin ardından silah başına geçerek askerlik yemini ederek Türk ordusunun birer mensubu oldu.