Sakarya’da 186 bin 68 öğrenci karne aldı

Ülke genelinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sona erdi. Öğretimin sona ermesiyle birlikte Sakarya’da 708 okulda, 186 bin 68 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne günü vesilesiyle Karaman Mahallesinde bulunan 17 Ağustos İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Gerçekleşen karne törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla konuşmalara geçildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş karne töreninde yaptığı açıklamada, “Soran, sorgulayan ve büyük Türkiye’yi inşa edecek, güçlü Türkiye’yi inşa edecek öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz emek sarf etti. Öğretmen olma noktasında durdunuz, çocuklarımızın sadece dersleriyle değil herşeyi ile ilgilendiniz. Bizler velilerimizden sadece şunu istiyoruz. Okullarımıza evlatlarınızı teslim ettiğinizde öğretmenlerimize, çocuklarımıza güvenin. Herşeyini hallebilmek ve çözebilmek noktasında kalmayın” dedi.

“İyi bir insan yetiştirmektir”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Diplomayla rızık kazanmak eş değer olsaydı dünyanın en zenginleri dünyanın zeki insanları olurdu. Allah evlatlarımızın kaderini iyi yapsın, geleceğini iyi yapsın. Bu nedenle çocuklarımıza sevgiyi, ilgiyi eksik etmememiz lazım. Bundan dolayı çok dikkatli olmamız lazım. Okulun, ailenin çocuklara verebileceği en güzel eğitim iyi bir insan yetiştirmektir. Kul hakkını rivayet eden, kendisine ait olmayan bir şeyi almayan çevreye duyarlı, insanlara saygılı herşeyin başında Allah sevgisi insanlar yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında protokol öğrencilerin karnelerini dağıttı.