Sakarya’da 187 adet kaçak içki ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 187 adet kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında bir mekana baskın yaptı. Yapılan baskında 187 adet kaçak içki, bu içkilerin üretiminde kullanılan 3 adet kova, 20 gram kubar esrar, 10 adet extacy hap, 1 adet ruhsat ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirildi.