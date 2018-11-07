Sakarya'da 2 kilo 990 gram esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yapılan operasyonda 2 bin 990 gram esrar maddesi ve çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren Jandarma İstihbarat Timleri ve Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi. Geyve ilçesi Kozan mahallesinde ikamet eden İ.N., isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramaya Narkotik köpeği Rüzgar'da katıldı. Narkotik köpeğinin yer göstermesi sonucunda zulalanmış 2 kilo 990 gram esrar maddesi, 263 adet kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 1 adet 7.65 milimetre çapında kurusıkıdan bozma tabanca ve 40 adet 7.65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili İ.N. isimli şahıs, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.