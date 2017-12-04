Sakarya’da 2016 yılında 10 bin 170 kilogram elektronik atık toplandı

Bu kapsamda Sakarya’da 2016 yılında 10 bin 170 kilogram elektronik atık hanelerden ve kurumlardan toplanarak geri kazanıma gönderildi.

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Elektronik ürünlerin yapımında klorlu solventler, bromlu alev geciktiriciler, PVC, ağır metaller, plastik ve gazlar kullanılmaktadır. Örneğin; bilgisayar ve monitörlerde kurşun ve bunun gibi insan sağlığını tehdit eden zararlı maddeler bulunmaktadır. Bu atıklar normal durumda kullanıcı için riskli olmayıp, kontrolsüzce doğaya bırakıldıklarında veya yakıldıklarında çevre ve insan sağlığına yönelik tehlike oluşturmaktadır” dedi.

Elektronik atıklarının geri dönüşümü için yapılması gerekenlerin detaylarını paylaşan Karamehmetoğlu, “Elektronik atıkların oluşması durumunda daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda bu tarz atıkların evsel çöplerden ayrı toplanması gerekmektedir. Ellerinde elektronik atığı olan kişiler Büyükşehir Belediyemizin 153 Çözüm Masası’nı veya 444 40 54 (2111-2114) aramaları durumunda ekiplerimiz verilen adrese giderek elektronik atıkları alarak toplanan tüm atıklar konteynırlarda muhafaza edilecek ve ardından geri dönüşüm tesislerine gönderilecektir. Vatandaşlarımızdan taşıma için hiçbir ücret talep edilmemekte, televizyon, cd, bilgisayar, elektrikli kablo ve dokümanları, buzdolabı, çamaşır makinası, cep telefonu gibi parçalar vatandaşlarımızın konutlarından alınmaktadır” diye konuştu.