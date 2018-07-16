Sakarya’da 229 kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda polis ekibinin katılımıyla 13 Temmuz Cuma günü Pamukova ilçesinde narkotik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 11 umuma açık alan ve metruk bina, 8 kıraathane, 1 internet kafe ve 1 içkili mekan kontrol edildi. 430 şahsın sorgulandığı uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 17 fişek, 229 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 13 bin 200 adet dal sigara ele geçirildi. 2 kıraathane, 2 tekel büfe ve 1 büfeye de idari işlem yapıldı.