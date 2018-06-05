Sakarya’da 28 bin 900 öğrenci acil durum eğitimi aldı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından. Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması İl Eylem Planı kapsamında Hayat İçin ABC (Yaşamsal fonksiyonların değerlendirilmesi) ve Yaşama Yol Ver! Projesi okullarda uygulandı. İlimizde hizmet veren kamu ve özel okullarda projeler kapsamında ilçe sağlık müdürlüklerinin de katılımıyla 112 ekipleri öğrencilere acil yardım sistemi ve ambulans tanıtımı yaptı. Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İsa Baygın’ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde il genelinde 28 bin 900 öğrenciye sunumlar yapıldı.

Hayat İçin ABC ve Yaşama Yol Ver! Projeleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerin amacı bilinçli gençler ve bilinçli toplum oluşturmak. Uygulamalı anlatımların yapıldığı eğitimlerde öğrencilere ilkyardımın önemi, amacı ve yabancı cisim tıkanmalarındaki ilk müdahale; acil durum riskleri, kazalardan korunma, bilinç kontrolü ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.