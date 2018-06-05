Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 12:45

Sakarya’da 28 bin 900 öğrenci acil durum eğitimi aldı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, ilçe sağlık müdürlüklerinin desteğiyle il genelinde 28 bin 900 öğrenciyi acil sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirdi.

Sakarya’da 28 bin 900 öğrenci acil durum eğitimi aldı

05 Haziran 2018 12:45


Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından. Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması İl Eylem Planı kapsamında Hayat İçin ABC (Yaşamsal fonksiyonların değerlendirilmesi) ve Yaşama Yol Ver! Projesi okullarda uygulandı. İlimizde hizmet veren kamu ve özel okullarda projeler kapsamında ilçe sağlık müdürlüklerinin de katılımıyla 112 ekipleri öğrencilere acil yardım sistemi ve ambulans tanıtımı yaptı. Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İsa Baygın’ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde il genelinde 28 bin 900 öğrenciye sunumlar yapıldı.


Hayat İçin ABC ve Yaşama Yol Ver! Projeleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerin amacı bilinçli gençler ve bilinçli toplum oluşturmak. Uygulamalı anlatımların yapıldığı eğitimlerde öğrencilere ilkyardımın önemi, amacı ve yabancı cisim tıkanmalarındaki ilk müdahale; acil durum riskleri, kazalardan korunma, bilinç kontrolü ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç