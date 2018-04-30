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30 Nisan 2018 18:47

Sakarya’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

30 Nisan 2018 18:47


Kaza, Sapanca ilçesi Çay İçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Caddesi’nden İzmit istikametine seyir halinde olan Soner Ç. idaresindeki 34 PES 29 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan ve ana yola aniden çıktığı iddia edilen Abdurrahman D. idaresindeki 54 KT 098 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonrasında Soner Ç. idaresindeki otomobil, Mustafa D. yönetimindeki 54 S 2565 plakalı servis otobüsüne de çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücü Soner Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonrasında Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı Soner Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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