Sakarya’da 3 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Sakarya’da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ soruşturması kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevliyken ve emekli olan Yarbay H.B., daha önceden adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan emekli Emniyet Amiri H.Y., ve ByLock kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y., gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.