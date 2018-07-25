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25 Temmuz 2018 14:56

Sakarya’da 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ağrı’dan Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan 26 göçmeni taşıyan otobüsün şoförleri ve muavini,Sakarya’da yakalandı.

Sakarya’da 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

25 Temmuz 2018 14:56

Ağrı’dan Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan 26 göçmeni taşıyan otobüsün şoförleri ve muavini,


Sakarya’da yakalandı. 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan aldığı yol nakil belgeleri bulunan 27 Pakistan uyruklu göçmen ile yola çıkan otobüs şoförü, yolda yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan 21 Pakistan ve 5 Afganistan uyruklu göçmeni de alarak İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. Göçmenleri taşıyan otobüs Hendek’te arızalandı. Bölgedeki Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine otobüsteki yolcuların sorgulamasını yaptı. Kaçak göçmenler Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, A.Ö. (27), A.T. (48) ve B.G. (33) isimli sürücüler ve muavin göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. Yol nakil belgeleri bulunan 27 Pakistan uyruklu göçmen işlemlerin yapılmasının ardından gönderilirken, illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapan 5 Afgan ve 21 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından gönderileceği öğrenildi.




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