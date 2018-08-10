Sakarya’da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Çok sayıda sabıkası olan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da bir dükkandan cep telefonu çalınması, bir dolmuştan 400 TL paranın çalınması, iş yerinden telefon çalınması, araç içinden bin 255 TL ve market masasının çekmecesinden 500 TL çalınması olayları sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 faklı olayın failinin aynı şahıs olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen O.O. adlı şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Emniyete götürülen şahsın sorgusunda 25 adet hırsızlık kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın, girdiği iş yerlerinden değerli eşyaları çalması anı yer alıyor.