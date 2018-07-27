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27 Temmuz 2018 17:30

Sakarya’da 50 metre arayla iki trafik kazası: 8 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu’nda 50 metre arayla yaşanan iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya’da 50 metre arayla iki trafik kazası: 8 yaralı

27 Temmuz 2018 17:30


Kaza, Hendek ilçesi D-10 Karayolu Rasimpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Çevreyolu Işıklar mevkii İstanbul istikametinde seyreden Zemzem B. idaresindeki 34 KT 7863 plakalı otomobil ile Erhan F. idaresindeki 34 FC 4205 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın olduğu anda 50 metre geride de İsmet T. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Tayfun K. idaresindeki 41 BL 266 araç, Sinan T. idaresindeki 41 L 3188 ve Atilla S. idaresindeki 81 KH 019 plakalı dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.


İki kazada toplam 8 kişi yaralanırken, 6 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazaların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Devrim G, Sevim G, Yiğitcan B, Şevket Ü, Nazile H, Bilge K, Hilal K. ve Sinan T. kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bir süre tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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