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12 Ağustos 2018 15:56

Sakarya’da 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya’da 500 gram kubar esrar ele geçirildi

12 Ağustos 2018 15:56


Sakarya’da jandarma ekipleri yasa dışı kenevir ekicilerine göz açtırmıyor. Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salihiye Mahallesi’nde M.E. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve eklentilerinde ekiplerce yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi. M.E. ise gözaltına alınarak Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.




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