Sakarya’da 6 bin 237 paket kaçak sigara yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve kaçakçılara yönelik yürüttükleri operasyonlara devam ediyor. Ekipler son olarak kaçak sigara ve içki bulunduğu tespit edilen bir yere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.Ö.(43) isimli şahsa ait meskende çeşitli markalarda 6 bin 237 gümrük kaçağı sigara, 32 şişe kaçak vodka, 5 bin adet ise içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş vaziyette içime hazır makaron sigarası ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa, 5607 SKM suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.