Sakarya'da 600 polisli huzur operasyon

Sakarya'da 600 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde yaptığı kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehirde 600 polisin katılımıyla ‘Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin bütün giriş ve çıkışları aynı anda tutularak 28'i sabit 88 noktada uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada, “47 umuma açık yer denetlenmiş, 294 araç kontrol edildi. Bin 915 şahsa GBT yapıldı. Çesitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanmış, 7 şahsa adli, 4 şahsa idari işlem yapıldı. Uygulamada 2 adet ruhsatsız silah ile, 16 adet fişek ele geçirildi.