Sakarya’da 7 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi’nde yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili toplam 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 kilogram kubar esrar, 538 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve satışa hazırlanmak üzere çok sayıda kavanoz ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.