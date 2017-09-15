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15 Eylül 2017 15:47

Sakarya’da 7 kilo esrar ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyazı ilçesinde yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili gerçekleştirilen 2 operasyonda, 7 kilogram kubar esrar, 538 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya’da 7 kilo esrar ele geçirildi

15 Eylül 2017 15:47


Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi’nde yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili toplam 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 kilogram kubar esrar, 538 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve satışa hazırlanmak üzere çok sayıda kavanoz ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.




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