Sakarya'da 779 adet extacy ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin üzerinde 779 adet extacy ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 24 bin 440 TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon sürüyor. Operasyonlar kapsamında H.T. (45) isimli şüpheliden 478 adet turuncu, 301 adet yeşil renkte olmak üzere toplamda 779 adet extacy, 5.85 gram esrar, 24 bin 440 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler, 1 adet 9 mm Heckler Koch P200 ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, H.T.'nin 2 ayrı suçtan aranması olduğu ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.