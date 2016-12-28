Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 12:02

Sakarya’da 7’si DAEŞ, bir PKK’lı, bir DHKP-C’li adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 7’si DAEŞ, bir PKK’lı, bir DHKP-C’li adliyeye sevk edildi

28 Aralık 2016 12:02

Sakarya’da gözaltına alınan 7’si DAEŞ, bir PKK’lı, bir DHKP-C üyesi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak’lı 7 DEAŞ üyesi; Alaa Velid M., Mohmood Mudhafar H., Ahmed Khaırı S., Bassam Hamid İ., Ali Kharırı S., Eymen İsmail H., Mohammed Yaseen Hameed Ai K., isimli şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda digital materyal ve örgütle ilgili doküman ele geçirildi.

“Bir PKK’lı yakalandı”
Sakarya’da Mehmet D., isimli şahıs, Erenler ilçesinde bulunan bir sanayiye giderek bozulan arabasını tamire verdi. Tamir için arabayı kontrol eden usta otomobilin teyp’inden PKK’nın propagandasını yapan şarkılar çaldığını öğrendi. Durumu çalışanlar hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet D., isimli şahsı gözaltına alarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri teslim etti.

“Örgütsel propaganda yapan DHKP-C’li yakalandı”
Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsü civarında DHKP-C terör örgütü lehine slogan atan ve duvarlara siyasi yazılar yazan Ali S., isimli şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7’si DAEŞ, bir PKK’lı, bir DHKP-C üyesi Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporunun sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç