Sakarya’da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları operasyonda 2 TIR’da farklı markalarda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Sakarya sınırına giren iki TIR’ı takibe alan polis ekipleri TEM otoyolu Arifiye gişelerinde TIR’ları durdurdu. Polisler iki TIR’da yaptıkları aramada farklı markalarda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirirken, TIR’larda bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.