Sakarya'da 9 ayda 97 uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ayda yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, yakalanan şüphelilerden 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Uyuşturucu madde ticareti yapan' ve ‘Uyuşturucu madde kullanan şahısların yakalanmasına' yönelik yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri 9 ayda şehir genelinde 473 operasyon gerçekleştirdi. Bu gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 541 şahıs yakalanmış, şüpheli şahıslardan 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslardan 35 tanesi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Ekipler yaptıkları operasyonlarda 22 kilogram 225 gram eroin, 90 kilogram 415 gram esrar, 1 kilogram 723 scank maddesi, 2 kilogram 347 gram bonzai, 343 kök kenevir, 23 gram kokain, 5 bin 298 hap, 1071 adet kırmızı yeşil peçeteli ilaç maddesi, 256 gram metamfetamin, 19 tüfek, 22 tabanca, 313 fişek, 15 hassas tezari, uyuşturucudan elde edilen 38 bin 90 TL, 40 euro ve 500 dolar ele geçirdiği belirtildi.