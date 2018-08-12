Sakarya’da 9 yılda 600 milyonluk içmesuyu yatırımı

Göreve geldikleri 2009 yılında musluklarından doğrudan su içilebilen bir Sakarya hedefiyle projelerine başladıklarını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Hamdolsun çıktığımız hizmet yolunda bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda çok büyük mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Altyapı noktasında çıtayı hep en yüksekte tutarak şehrimiz için en iyisi ne ise onu gerçekleştirmek için çalıştık. Standart altyapı hizmetlerinin üzerine çıkarak özgün projeler ürettik. İçmesuyu bakımından ise en iddialı şehirlerin başını çekiyoruz” dedi.

Sakarya’nın en önemli gerçeğinin deprem olduğunun altını çizen Başkan Toçoğlu, “Bu gerçeği kabullenmek ve şehirleşme yolunda dikkatli adımlar atmak gerekiyor. Bizler de şehrin altyapısını inşa ederken planlarımızı bu doğrultuda hazırladık. Şiddetli depremlere dayanabilecek kaliteli malzemeleri tercih ettik ve ediyoruz. Suya tam olarak hâkim olmak, suyun kontrolünü sağlamak için en son teknoloji neyi gerektiriyorsa onu şehrimize kazandırıyoruz. Başta Sapanca Gölü olmak üzere su kaynaklarımızı korumak ve çeşitlendirmek için büyük adımlar atıyoruz. Yasal düzenlemelerin ardından 2014 yılı itibariyle Büyükşehir hizmetlerinin kalitesini tüm şehrimize yaymış durumdayız. Bunun en önemli ayaklarından birisini altyapı hizmetlerimiz oluşturuyor. Dev içmesuyu yatırımları ile şehrimizin tamamına bol ve kaliteli su ulaştırıyoruz” diye konuştu.

İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan teknoloji ile suyu en iyi şekilde arıttıklarını söyleyen Başkan Toçoğlu, “İçmesuyu noktasında bir iddia ortaya koyduk. Bunu gerçekleştirmek için 16 ilçemizde projeler hayata geçirdik. Adapazarı’nda Yenikent İçmesuyu İsale Hattı’nı, Akyazı’da Kuzuluk ve Keremali İçmesuyu Projelerini, Arifiye’de Kemaliye Grubu İçmesuyu Projesi’ni, Hendek’te Yeşilyurt İçmesuyu Projesi ve Uludere İçmesuyu Projesi’nin ilk etabını, Sapanca’da Üst Mahalleler İçmesuyu Projesi’ni tamamladık. Pamukova’yı yeni içmesuyu altyapısıyla buluşturduk. Kaynarca’ya Sapanca Gölü suyunu ulaştırdık. Karasu-Kocaali İçmesuyu Projesi, Sapanca İçmesuyu İsale Hattı ve Geyve-Taraklı İçmesuyu Projesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Karapürçek-Akyazı Küçücek İçmesuyu Projesi, Karasu Kurudere-Yeşilköy İçmesuyu Projesi, Serdivan İçmesuyu Projesi ve Erenler İçmesuyu Projesi’nde son aşamaya geldik. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 193 arıtma tesisinde yapılan analizlerle de bu kanıtlandı. Hızırilyas Su Yönetim Merkezimiz revizyon ihtiyacı duyulmayan 3 tesisten birisi oldu. Yine şehir genelinde içmesuyu arıtma tesisleri inşa etmeye devam ediyoruz. Şu anda 11 tesisimizle suları dünya standartlarında arıtarak vatandaşlarımızın musluklarına birinci sınıf içmesuyunu ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir genelinde 2009 yılından günümüze kadar yaklaşık 600 milyon liralık içmesuyu yatırımını hayata geçirdik. 6 bin 500 kilometreye varan içmesuyu hattı inşa ettik. Önümüzdeki süreçte de içmesuyu anlamında dev yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.