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03 Haziran 2018 12:25

Sakarya’da AK sahur

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, partisinin gençlik kolları ile birlikte sahur vaktinde maniler eşliğinde kapı kapı dolaşarak vatandaşlara börek dağıttı.

Sakarya’da AK sahur

03 Haziran 2018 12:25


AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Ramazan ayında toplumsal dayanışmaya örnek teşkil edecek bir etkinliğe imza attı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç öncülüğünde partinin gençlik kolları ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mustafa Tuncer’inde katılımıyla Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi’nde sahur vaktinde kapı kapı dolaşılarak vatandaşlara maniler eşliğinde börek dağıtıldı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Kılıç ve partililer, "Ramazan geldi hoş geldi, peşinden seçim geldi. Yemek yapmayın hanımlar AK Parti’den börek geldi. Sahura kalktınız mı, mutfağa baktınız mı? AK Parti’den börek geldi tadına baktınız mı?" diye maniler söyleyerek mahalle halkına kendi elleriyle getirilen börekleri ikram etti.


Sıcak böreği alarak sahurlarını yapacak olan vatandaşlarda duydukları memnuniyeti dile getirerek, partililere teşekkür etti.




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