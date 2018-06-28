Sakarya’da alt geçidi kitleyen trafik kazası

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan alt geçit, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Adapazarı’nın Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçidinin iki ayrı noktasında iki trafik kazası meydana geldi. İlk olarak hafif ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçitte kaza yaptı. Aynı şeritte giden 54 TK 450 plakalı otomobil sürücüsü, meydana gelen trafik kazası sonrası yavaşlayan ve önünde seyir halinde olan 15 DJ 002 plakalı otomobile arkadan çarptı. İki otomobilde maddi hasar oluşurken, hafif ticari araç içerisinde bulunan F.E. ile H.B. isimli iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaparken, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan meydana gelen 2 ayrı kaza sonrasında alt geçide giden yolun tek yönü trafiğe kısa bir süreliğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüleri yan yola yönlendirerek trafiğin akışını sağlayama çalıştı. Daha sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonucunda trafik normal seyrine döndü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.