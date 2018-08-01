Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 10:43

Sakarya’da aranması olan 59 şahıs tutuklandı

Sakarya’da Jandarma ekiplerince Temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 248 şüpheliden, kesinleşmiş hapsi bulunan 59’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da aranması olan 59 şahıs tutuklandı

01 Ağustos 2018 10:43


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın şehirde güven ve huzuru sağlayabilmek adına gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar Temmuz ayında da hız kesmeden devam etti. Jandarmanın Temmuz ayı raporu açıklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce Temmuz ayı boyunca çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 248 şüpheli yakalandı. Yakalanarak hakim önüne çıkartılan 189 kişi, mahkemece alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında "Yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yağma, nitelikli tehdit, kasten adam öldürme, evden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak ile cebir ve tehdit veya hile yaparak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi çeşitli suçlardan bir yıl ile on yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 59 şahıs ise çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi.


Öte yandan, Temmuz ayı boyunca jandarma ekiplerince 934 aracın sorgusu yapıldı. Bu araçlardan 11 tanesi ise trafikten men edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç