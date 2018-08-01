Sakarya’da aranması olan 59 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın şehirde güven ve huzuru sağlayabilmek adına gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar Temmuz ayında da hız kesmeden devam etti. Jandarmanın Temmuz ayı raporu açıklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce Temmuz ayı boyunca çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 248 şüpheli yakalandı. Yakalanarak hakim önüne çıkartılan 189 kişi, mahkemece alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında "Yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yağma, nitelikli tehdit, kasten adam öldürme, evden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak ile cebir ve tehdit veya hile yaparak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi çeşitli suçlardan bir yıl ile on yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 59 şahıs ise çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi.

Öte yandan, Temmuz ayı boyunca jandarma ekiplerince 934 aracın sorgusu yapıldı. Bu araçlardan 11 tanesi ise trafikten men edildi.