Sakarya’da asfalt çalışmaları sürüyor

Son olarak Sapanca Balkaya Mahallesi yolunu sıcak asfalt ile buluşturduklarını söyleyen YOLBAK Daire Başkanı Haydar Akbulut, kısa bir süre önce Sapanca İstanbuldere Mahallesi ulaşımına getirdikleri rahatlığı şimdi de Balkaya Mahallesi ulaşımına getirdiklerini belirtti. Balkaya Mahallesi Muhtarı Fikret Balkaya ise hizmet için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Asfalt sezonun açılması ile birlikte şehrin dört bir yanında aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Akbulut, “Akyazı, Kocaali, Karasu, Kaynarca, Erenler ve Sapanca’da belirlediğimiz program dahilinde yer alan yerleri sıcak asfalt ile buluşturduk. Kısa bir süre önce Sapanca’da bir asfalt çalışması daha gerçekleştirmiş ve İstanbuldere Caddesi’ni asfaltlamıştık. Şimdi de Balkaya Mahallesi yolunu sıcak asfaltla buluşturduk. Çalışmalarımız kapsamında 3 bin metrelik yolda toplam 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullandık. Böylece mahalleye ulaşıma büyük bir rahatlık getirmiş olduk. 2019 yılına kadar asfaltsız grup yolu bırakmamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından kendilerine sıcak asfalt sözü verildiğini söyleyen Balkaya Mahallesi Muhtarı Fikret Balkaya, “Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu geçtiğimiz yıl verdiği sözünü tuttu. Kendisine minnettarız. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mahallemizin yolları çok virajlıydı. Bu sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte zorlu yollarımız kolay hale geldi. Sapanca turistik olarak gelişmekte olan bir ilçe. Yapılan bu hizmetlerin turizme de çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yol ile ilgili mahalle sakinlerimizin ve mahallemizi ziyaret edenlerin de ciddi talepleri vardı. Bu taleplerde böylece karşılanmış oldu” diye konuştu.