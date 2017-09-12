Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 16:48

Sakarya’da başlayan orman yangını hızla büyüyor

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Sakarya’da başlayan orman yangını hızla büyüyor

12 Eylül 2017 16:48

Orman yangınına ekiplerin müdahalesinin hala sürdüğü öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesinde bulunan Alıplar ile Çine Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sıcak havanın ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek 10 hektarlık alana yayıldı. Hızla büyüyen yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Kısa sürece olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç