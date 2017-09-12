Sakarya’da başlayan orman yangını hızla büyüyor

Orman yangınına ekiplerin müdahalesinin hala sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesinde bulunan Alıplar ile Çine Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sıcak havanın ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek 10 hektarlık alana yayıldı. Hızla büyüyen yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Kısa sürece olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.