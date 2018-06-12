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12 Haziran 2018 13:47

Sakarya’da bayramlık şekerler tezgahtaki yerini aldı

Bayrama sayılı günler kala şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.

Sakarya’da bayramlık şekerler tezgahtaki yerini aldı

12 Haziran 2018 13:47


Ramazan Bayramına sayılı günler kala şehir merkezinde bayram yoğunluğu başladı. Sakarya’da tezgahlar çikolata, şeker, kolonya ile süslenirken, vatandaşlar bol bol bayram alış verişi yapmaya başladı. Bayram şekerlerinin bol satıldığı Katlı Pazarda ise, yaklaşan bayram nedeniyle her bayram olduğu gibi bu bayramda şeker satışına hız kesmeden devam ediyor. Çarşı esnafı, Ramazan Bayramı sebebiyle yaşanan hareketlilikten umutlu.


Bayram yoğunluğunun tam başlamadığını belirten esnaf Recep Koca, “Şekerler tezgahlardaki yerini aldı. Ramazan Bayramının hareketliliği tam olarak başlamasa da çarşıda vatandaş yoğunluğu devam ediyor. Vatandaşlarımız bayramlık şeker alış verişini küçük esnaftan yapsın. Bu alış verişler küçük esnafa bereket olur. Esnaf bu bereketle açıklarını kapatır” ifadelerin kullandı.




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