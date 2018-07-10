Sakarya’da bir ayda 108 şüpheli şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalara sonucu yakalanan 108 zanlıdan 34’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yağma suçundan toplamda 13 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., hakkında cinsel istismar suçundan toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., hakkında 6 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş. isimli kadın şahıs, haklarında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.C., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.T., hakkında kasten adam öldürme suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.D., hakkında konut dokunulmazlığı suçundan 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T., hakkında hürriyetten yoksun kılma suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., hakkında cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., hakkında yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 zanlıyla yine çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi olmak üzere toplamda 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranması olan ve düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 74 kişi hakkında ise işlemlere başlanıldığı öğrenildi.