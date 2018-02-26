Sakarya’da bir şahıstan satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri sokak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, durumundan şüphelendiği 26 yaşındaki M.A., isimli şahsı durdurdu. Şüpheli şahıstan ekipler 28 adet satışa hazır halde toplam 28 gram gelen esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 800 TL, av tüfeği ve av tüfeğine ait 11 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A., isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.