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26 Şubat 2018 15:14

Sakarya’da bir şahıstan satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahıstan esrar maddesi ele geçirdi.

Sakarya’da bir şahıstan satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi

26 Şubat 2018 15:14


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri sokak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, durumundan şüphelendiği 26 yaşındaki M.A., isimli şahsı durdurdu. Şüpheli şahıstan ekipler 28 adet satışa hazır halde toplam 28 gram gelen esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 800 TL, av tüfeği ve av tüfeğine ait 11 adet fişek ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.A., isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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