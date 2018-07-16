Sakarya’da bomba paniği

Olay, Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Keşanlı Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokağı kapattı. Paketi açan ekipler, bazı okul dergileri ve ders notları ile karşılaştı. Ekipler ders notlarında ismi geçen mahalle sakinlerinin ifadesini almak karakola götürdü. Olay sonrası sokak tekrar kullanıma açıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.