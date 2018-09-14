Sakarya'da boyları 2 metreye ulaşan hint keneviri ele geçirildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 17 kilo 540 gram kubar esrar ile 148 kök hint keneveri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubeye bağlı Narkotik timleri ile Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan operasyonda boyları 2 metreye ulaşan 148 kök hint keneveri, kurutulmaya bırakılmış 17 kilo 540 gram kubar esrar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Olayda Ş.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.