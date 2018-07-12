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12 Temmuz 2018 17:29

Sakarya’da cadde yenileme çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya’da cadde yenileme çalışmaları sürüyor

12 Temmuz 2018 17:29


Devam eden cadde yenileme çalışmaları kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 13 Temmuz Cuma günü 22.00’da Yazlık Kavşağı ile Sakarya Spor Salonu istikameti trafiğe kapatılacağını açıkladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yazlık Kavşağı ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi arasında kalan duble yolda sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. İlk olarak 13 Temmuz Cuma günü 22.00’da Yazlık Kavşağı ile Sakarya Spor Salonu istikameti trafiğe kapatılacaktır. 14 Temmuz Cumartesi günü ise Sakarya Spor Salonu ile Yazlık Kavşağı güzergahında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Her iki gecede de Yazlık Kavşağı’nın ikinci kat asfalt serimi gerçekleştirilecektir. Bölgeye çalışmalar boyunca trafik işaret ve işaretçileri konuşlandırılacaktır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına alternatif güzergahların kullanılması önemle duyurulur” denildi.




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