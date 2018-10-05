Sakarya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında

Karaköy Ulu Camiinde bir program düzenlendi.

Cami Derneği ve Karaköy mahalle muhtarlığı tarafından Karaköy Ulu Camii'nde Cuma namazında düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına; AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Sakarya KYK İl Müdürü Arif Özsoy, KYK Sabahattin Zaim Yurdu Müdürü Paşa Odabaş, KYK öğrencileri ,Sakarya Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Mustafa Deverenli, SİMDER yönetimi ve cami cemaati katıldı.

Adapazarı Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Kömü öncülüğünde Ömer Faruk Demirci, İlyas Çetinnar ve İsmail Samastı tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. Düzenlen program sonrasında Cuma namazı çıkışında ise katılımcılar ve cemaate aşure ikramında bulunuldu. Program kapsamında söz alan cami imam hatibi Tuğrul Ersoy katılımlarından dolayı cami cemati ve konuklarına teşekkür etti