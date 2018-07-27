Sakarya’da can pazarı: 1 ölü, 17 yaralı

Kaza sonrası yol ulaşıma bir süreliğine kapandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arifiye-Sapanca yolu üzerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 J 6511 plakalı Adapazarı-Sapanca seferi yapan halk otobüsü, 41 LN 610 plakalı tır ve 34 RK 516 plakalı otomobil çarpıştı. 3 aracın karıştığı feci trafik kazasında özel yolcu otobüsü içerisinde bulunan yolculardan bazıları yola savruldu. Otobüste bulunan ve yola savrulan 25 yaşındaki genç kız Z. S. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla araçlarda sıkışan yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarılmasının ardından ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. N.E.K. (21), M.E.T. (8), B.Ç. (43), S.A. (14), N.A. (33), S.S.Ç. (22) isimli yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerince ise meydana gelen trafik kazasında yaralanan; M.Y. (18), G.A. (50), M.E. (71), N.A. (68), Y.A. (14), U.A. (21), E.A. (17), O.İ. (50), Ö.S. (23), S.A.Ö. (22) ve N.A. (45) çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Can pazarı yaşandı”

Meydana gelen kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Otobüsün camlarından yolcular dışarıya savrularak yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde yol ulaşıma kapatıldı. Kaza sonrası şoka giren yaralılara da sağlık ekipleri müdahale etti. Talihsiz genç kızın cansız bedeni ise olay yerine gelen savcının incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı kazanın sebebi araştırılıyor.