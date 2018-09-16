Sakarya'da çatı yangını paniğe neden oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1367 no'lu sokakta bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevlerle kaplanan çatıyı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli ise bu esnada yangını korku dolu gözlerle izledi. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yangın alevlere teslim olarak küle döndü.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.