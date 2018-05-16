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16 Mayıs 2018 10:20

Sakarya’da çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı

Sakarya çeşitli suçlardan aranan 10 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Sakarya’da çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı

16 Mayıs 2018 10:20


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçluya karşı yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yaptıkları uygulamalarda ’hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan Y.Y., ’yağma’ suçundan 15 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan Mustafa K.G., ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.D., ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan K.B., ‘hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.K., ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.D., ‘yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.G., ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.Ö., ‘hırsızlık’ suçundan 1 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan Ç.Ö., ‘sahtecilik’ suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.İ. adlı 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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