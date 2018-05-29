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29 Mayıs 2018 10:20

Sakarya’da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü operasyonları sonucu yakalanan ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs tutuklandı

29 Mayıs 2018 10:20


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler suçlulara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs ile dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan 6 yıl 6 ay hapis cezası ile 24 bin TL para cezası bulunan Ç.S.A., uyuşturucu suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.Y., yağma suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.G., uyuşturucu suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K., dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Ü.G. ve hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.G. olmak üzere 16 şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 16 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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