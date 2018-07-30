Sakarya’da çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı

Son dönemde artan birçok hırsızlık olayı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara suçüstü yapan Sakarya polisi konuyla ilgili kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatı ile yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek adına yeni bir yöntem devreye sokularak, hırsızlar polis ekiplerine zimmetlendirilmişti. Zimmetleme yöntemi sonucu 15 gün içerisinde yapılan operasyonlarda; dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 51 adet aranması ve 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ile 10 bin 660 TL para cezası bulunan S.Ç. (46), hırsızlık, yağma ve yaralama başta olmak üzere 11 ayrı suçtan aranması bulunan suçlarından toplamda 22 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.A. (31), kendini savunamayacak kadar yakın akrabayı tasarlayarak öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli bayan şahıs, suç delillerini yok etme suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ş., haklarında birçok hırsızlık suçlarından hapis cezaları bulunan Y.H., Y.K., ve K.A. ile hakkında vergi kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli toplam 8 şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ekiplerce çeşitli suçlardan aranması bulunan 43 şahsın da yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.