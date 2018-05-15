Sakarya’da çiftçilerin yüzü gülüyor

Sulama Kanalı Projesi’nden yararlanan yerlerden birisi olan Küçük Esence Mahallesi’nde çiftçiler oldukça memnun. Verimliliklerinin ve kazançlarının arttığını belirten çiftçiler, SASKİ’nin bölge için çok önemli bir yatırımı hayata geçirdiği fikrinde birleştiler. SASKİ tarafından Sakarya Nehri’nin doğusunda yer alan 10 bin dönümlük tarım arazisinde hayata geçirilen Sulama Kanalı Projesi’nden yararlanan Küçük Esence Mahallesi Çiftçilerinden Reşat İren, “Marul, barbunya, şeker mısırı, silajlık mısır ekiyor, her türlü ürün alabiliyoruz. Su olmadan olmuyor. Suyu önceden kendi imkânlarımızla getiriyorduk. Şimdi nehirden buraya su basılıyor. Suyumuz bitmiyor. Önceden suyumuz bittiğinde sıkıntı ve stres yaşıyorduk. Şu anda öyle bir durum yok. İstediğimiz zaman sulama yapabiliyoruz. Suyumuz temiz. Köyden de bir şey karışmıyor. Hizmet ancak bu kadar olur. Su hayattır. SASKİ’ye teşekkür ediyoruz. Allah’a şükür her şeyimiz tamam” dedi.

Küçük Esence Mahallesi Muhtarı Lütfi Tetik’te, SASKİ’nin yapmış olduğu sulama kanallarının çok faydalarını gördüklerini söyleyerek, “Daha önce sulama ihtiyacımızı sondajlar vasıtasıyla karşılıyorduk. Bu zor şartlarda oluyordu. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında toprak altında su daha az olduğu için sulama daha güç oluyordu. 3-5 senedir SASKİ’nin yaptığı sulama kanallarının çok faydasını gördük. Bizim dışımızda birçok mahalle daha bu kanallardan yararlanıyor. Halkımız bu sulamadan çok memnun. Verimimiz yüzde 50-60 dolaylarında arttı. Arazilerimizde genelde mısır, şeker pancarı, şeker mısırı, marul, araka, buğday ve barbunya ekmekteyiz. İkinci mahsul olarak lahana, karnabahar, ıspanak yetiştirmekteyiz. 100 dönüm arazisi olan bir vatandaş bunun 30 dönümünü ikinci mahsul olarak ekme avantajına sahip. Onun için SASKİ’ye bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gelirimiz yüzde 40-50 artmış durumda. İyi ki SASKİ var” diye konuştu.

SASKİ’nin suyu getirmesinin ardından tarlaların ve Küçük Esence’nin değerinin arttığını söyleyen Çiftçi Fahrettin Yılmaz ise, “Şeker mısırı ekiyoruz. Kaldırıp tekrar ekebiliyoruz. Su gelmeden önce bu yer boş kalıyordu. Ispanak, lahana, marul, her türlü sebzemizi buradan tedarik edebiliyoruz. Mahsul çeşitliliğimiz büyük artış gösterdi. SASKİ sayesinde millet para gördü. Daha önce mirasçılar bile bu tarlalara bakmazken şimdi bölüşmeye başladılar. Sulama kanallarımızı belirli aralıklarla temizlettiriyoruz. Bu kanallar en uzak tarlaya bile 100 metre mesafede. Her tarafta su var. Herkes memnun ve bu sayede ekmek yiyor” şeklinde konuştu.