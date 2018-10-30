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Sakarya'da Cumhuriyet coşkusu yeşil sahalara taştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95’inci yıl dönümünde yeşil sahalarda da coşkulu ve görkemli bir şekilde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95'inci yıl dönümünde yeşil sahalarda da coşkulu ve görkemli bir şekilde kutlandı.


Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Yönetim Kurulu ile Ferizli 100. Yıl Spor eski futbolcuları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla karşı karşıya gelerek dostluk maçı yaptı. Gerçekleşen maç bir hayli neşeli geçti. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ile futbol severlerin tadına doyamadığı maçta ASFKspor; Yaşar Zımba, Recep Odabaş, Hidayet Kahya, Tezcan Demir, Hasan Özkan, Hasan Zandolu, Selçuk Kurt, Recep Erbaş, Ali Kemal Yener, Fatih Kanbur, Sezgin Tutar, Cavit Yılmaz'dan oluştu. ASFKspor'un teknik patronluğunu ise Necati Tiryaki yaptı.


Ferizli 100. Yıl Spor ise; Zeki Muzaç, Mustafa Gündoğdu, Erdal Erebilir, Yılmaz Yayla, Efkan Gürel, Murat Aytaç, Ender Tunca, Muammer Keçeci, Yüksel Kadıoğlu, Mehmet Arslan, Selçuk Gürses, Ertekin Sarı, Muzaffer Bektaş ve Hüseyin Cumalı'dan oluştu. Eski yıldızların teknik direktörlüğünü ise Hacı Murat İçel yaptı. Baştan sona çekişmeli ve Fair Play geçen karşılaşmada ASFK Başkanı Yaşar Zımba, Mustafa Gündoğdu, Erdal Erebilir, Hidayet Kahya futbollarıyla göz doldurdu.

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