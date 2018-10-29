Sakarya'da Cumhuriyet coşkusu yürüyüşle kutlandı

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşleri çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Sakarya'da iki ayrı cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşti. İlk olarak Yeni Camide toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önüne kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklaması sonrasında yürüyüş sona erdi.

“Kalabalık Çark Caddesine sığmadı”

İkinci Cumhuriyet yürüyüşü ise eski Atatürk Stadyumu önünde başladı. Ellerinde Türk Bayrakları alan kalabalık Çark Caddesi istikametinden AKM önüne kadar yürüdü. Yürüyen kalabalığa etrafta bulunan esnaflarda destek verdi. Yürüyüş sonrası söz alan Kuvayi Milliye'den gazi Nuri Çamur yaptığı açıklamada, "29 Ekim 1923'de Cumhuriyet bayrağımızdaki yıldız gibi parlayarak ortaya çıkmıştır. 95.yıl dönemini gururla ve coşkuyla kutlarım. Bize bu Cumhuriyeti hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına teşekkür eder her daim bu coşkuyu yaratacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yapılan yürüyüşün sonunda halktan kişilerin efe dansı yapması renkli görüntülere sahne oldu. Okunan İstiklal Marşı sonrasında vatandaşlar yürüyüşü sonlandırdı.