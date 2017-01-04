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04 Ocak 2017 15:20

Sakarya’da darbe teşebbüsünün iddianamesi hazırlandı

Sakarya’da darbe teşebbüsünün iddianamesi hazırlandı

04 Ocak 2017 15:20

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrası başlatılan soruşturmanın ilk iddianamesi hazırlandı. Bin 353 sayfadan oluşan ve 200 sanıklı iddianame Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Sakarya’da 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası FETÖ üyesi iddiasıyla gözaltına alınan askeri personele yönelik Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsüne karışan ve yardım ettikleri ileri sürülen 200 askeri personelle ilgili iddianame bitirilerek, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 121’i tutuklu toplam 200 sanıklı iddianame bin 353 sayfadan oluşuyor. İddianamenin bir numaralı şüphelisi Fethullah Gülen, iki numaralı şüphelisi firari Adil Öksüz, 3 numaralı şüpheli Albay Uğur Çoşkun, 4 numaralı şüpheli Kurmay Albay Bahri Gürhan, 5 numalı şüpheli Albay Ahmet Üzer, 6 numaralı şüpheli Yarbay İlhan Aysan, 7 numaralı şüpheli Yüzbaşı Yavuz Soyer, 8 numaralı şüpheli Binbaşı Ali Şahin, 9 numaralı şüpheli Üstteğmen Kayhan Demir, 10 numaralı şüpheli ise İsmail Öcal gözüküyor.
Sakarya Valiliği önünde 2’si ağır 19 kişinin yaralandığı darbe teşebbüsünün örgüt yöneticisi olan 10 şüpheli hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve bozma, Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kamu malına zarar verme, İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme, Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybetme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, Genel güvenliği tehlikeye sokma, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Silahlı Terör örgütü yöneticisi olma” suçlarından dava açılacak. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un bir numaralı müşteki olduğu, yaralanan 19 vatandaş ta müşteki sıfatında yer alacak.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan 121’i tutuklu 200 sanıklı ve bin 354 sayfadan oluşan iddianemeyi tamamladıklarını belirterek, “Sakarya 15 Temmuz darbe gişiminde önemli yerlerden birisidir. Halkla askerin çatıştığı 3 yer vardır. Ankara, İstanbul ve Sakarya’dır. Marmaris’tede Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele yönelik silahlı saldırı meydana gelmiştir. İstanbul Ankara yolunu kesmek Sakarya’da bu eylemi yapmışlardır. Burada kurulu olan 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı darbe teşebbüsünde etkin rol oynamıştır. Gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili iddianameyi hazırladık. Valilik binasının ve odasının tahrip edildiği, askeri silahların usulsüz şekilde kışla dışında kullanıldığı eylem neticesinde düzenlenmiş olan iddianame bin 353 sayfadan 6 bölümden oluşmaktadır. 200 sanık hakkında dava açılmıştır. 200 sanıktan 121’i tutukludur. İddianamemizi 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunacağız. İddianamemiz kabul edilirse duruşmalar Ferizli’deki Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sakarya soruşturmanın açıldığı ilk ildir. Cumhuriyet Başsavcılığmız talimatıyla askerin ilk gözaltına alındığı yer Sakarya’dır. Personelimizin, polisimizin özverili çalışmasıyla şahısların işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.
FETÖ/PDY’nin Sakarya yapılanması; Albay Uğur Çoşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İlhan Aysan, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üstteğmen Kayhan Demir, İsmail Öcal’den oluşuyor.



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