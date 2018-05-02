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02 Mayıs 2018 13:52

Sakarya’da DEAŞ’a darbe

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da DEAŞ’a darbe

02 Mayıs 2018 13:52


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından bu kapsamda düzenlenen operasyonda Suriye’nin Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde ’emir’ olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve örgüt adına faaliyet yürütülmesi için para gönderme eylemlerini gerçekleştiren 3 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.




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