Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’ başladı

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Sakarya’da bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bugün başlayan etkinliklerde Demokrasi Meydanı’nda ‘Demokrasi Nöbeti’ yoğun katılımla başladı. Nöbete Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Nöbetin sabaha kadar sürmesi bekleniyor.