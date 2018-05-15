Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 15:39

Sakarya’da ’Ekranla Değil Akranla Büyüyen Çocuklar’ etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta ‘Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi kapsamında etkinlikler düzenledi.

Sakarya’da ’Ekranla Değil Akranla Büyüyen Çocuklar’ etkinliği

15 Mayıs 2018 15:39


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, proje kapsamında 100 çocuğu ağırladıklarını söyledi. Çeşitli oyun ve etkinliklerin düzenlediği projede, çocukların doğal oyunlar ile buluşup akranları ile oynamalarını sağlamayı amaçladıklarını da belirten Kalk, “Günümüzde başta televizyon olmak üzere bilgisayar, internet gibi kitle iletişim araçları hayatımızın belirli kısımlarında bulunmaktadır. İletişim araçlarıyla sürekli temas halinde olan çocukların yoğun bir şekilde şiddet içeren unsurlarla karşılaşmasına ve şiddeti içselleştirmelerine neden olmaktadır. Bu düşüncelerle yola çıkarak projemizde, çocuklarımızın doğal oyunlar ile buluşup akranları ile oynamasını sağlamayı amaçladık. Proje kapsamında Macera Park’ta 100 çocuğumuzu ağırlayarak çeşitli oyunlar oynayarak, etkinlikler düzenledik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç