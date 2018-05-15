Sakarya’da ’Ekranla Değil Akranla Büyüyen Çocuklar’ etkinliği

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, proje kapsamında 100 çocuğu ağırladıklarını söyledi. Çeşitli oyun ve etkinliklerin düzenlediği projede, çocukların doğal oyunlar ile buluşup akranları ile oynamalarını sağlamayı amaçladıklarını da belirten Kalk, “Günümüzde başta televizyon olmak üzere bilgisayar, internet gibi kitle iletişim araçları hayatımızın belirli kısımlarında bulunmaktadır. İletişim araçlarıyla sürekli temas halinde olan çocukların yoğun bir şekilde şiddet içeren unsurlarla karşılaşmasına ve şiddeti içselleştirmelerine neden olmaktadır. Bu düşüncelerle yola çıkarak projemizde, çocuklarımızın doğal oyunlar ile buluşup akranları ile oynamasını sağlamayı amaçladık. Proje kapsamında Macera Park’ta 100 çocuğumuzu ağırlayarak çeşitli oyunlar oynayarak, etkinlikler düzenledik” dedi.