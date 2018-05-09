Sakarya’da Engelsiz Yaşam Merkezi kapılarını açtı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa çalışmalarının tamamlandığı ve Yenigün Mahallesi’nde bulunan merkez bin metrekarelik alanda hayata geçirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet sunacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir bürokratları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından merkezde incelemelerde bulunuldu.

Merkezde; ailelerine bağımlı yaşayan engelli bireylere, belirli periyotlarla gündüz bakım evi hizmetlerinin verilerek ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken engellisinin de kaliteli vakit geçirmesi, engel grubuna ve yeteneğine uygun kurslar ile eğitim görmeleri amaçlanıyor. Hizmete açılan merkez, Sakarya il sınırları içerisinde ikamet eden, yatağa ve yaşlılığa bağımlı olmayıp ağır engelli raporu olan, sosyal hizmet uzmanları tarafından grup eğitimi alması uygun bulunan 7-50 yaş arası tüm engel grubundaki engellilere hizmet verecek. Verilecek hizmetler ise; el beceri faaliyetleri, spor faaliyetleri, müzik çalışmaları, sosyal faaliyetler, psiko sosyal danışma, ev içi ve özbakım beceri eğitimleri ve fizik tedavisi şeklinde olacak.

Merkezin içerisinde spor salonu, eğitmen sınıfları, sosyal çalışmacı odaları, yemekhane, mutfak ve dinlenme odaları yer aldığını söylenen Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün burada sizlerle; uzun süredir Sakarya’da belki ülkemizde de eksikliği çok hissedilen bir tesisin tanıtım programı için bir araya geldik. Zaman zaman özellikle engelli kardeşlerimizle ilgili yaptığımız etkinliklerde, engelli anne ve babalarından belki bizim gözümüzden kaçmış olan önemli bir taleple karşı karşıya kalındı. 18 yaşına kadar devletimiz her türlü engelliye sahip çıkıyor ve ailelerine de çok ciddi destekler sağlıyor. Ancak 18 yaş ve üzeri engelli ailelerinin sürekli ilgilenmek zorunda kaldıkları çocuklarıyla, sürekli ilgilendikleri için kendilerine ayıracak bir zamanları olmadığı böylece zaten zorluk içerisinde sürdürdükleri hayatlarının daha da zorlaştığını hepimiz biliyoruz. İşte biz bu amaçla kendilerine hizmet götürülme yaşını aşmış, yani 18 yaşını aşmış engelli kardeşlerimizin ailelerinin günlük ihtiyaçlarını giderecekleri zamanlarda çocuklarını emanet edecekleri bir tesisi kurmak için yola çıktık. Ve sözünü vermiş olduğumuz tesisi Allah’a hamdolsun gerçekleştirdik. Biz bu tesisi yaptıktan sonrada bütün faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız valiliğimiz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile beraber görüşmeler yaptık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, işletmesi konusunda kendilerinin talip olduklarını söylediler, bizde bu konuya sıcak baktık. Yani tesisi biz kurduk, şuanda işletmesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz yürütüyor. Çok ciddi bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum. Özellikle down sendromu, otizm ile karşılaşmış ailelerin çocuklarının ve kendi ihtiyaçlarını giderecekleri zaman güvenle bırakabilecekleri bir ortam olmadığından ciddi sıkıntılar çekiliyordu. Şimdi inşallah bu sıkıntıyı da Sakaryamızda aşmış olduk” dedi.

“Sakarya için en hayırlı iş”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise, “Sakarya için yapılabilecek en büyük hayırlı proje denebilir bu iş için. Çünkü mesleğimiz icabı birçok engelli ve engelli ailesiyle karşılaşıyoruz biz. Eğer engelli bireylere eğitim verilmezse onlar büyüdükçe aslında problemleri de büyüyor. Yani daha küçükken güç yetirilen, zapt edilebilen bu engelli bireylerin, engel türlerinin bazılarında yaş büyüdükçe, güç ve kuvvet sahibi oldukça zapt edilmez, engellenemez bir hale geliyor. Ve aileler artık güç yetiremez durumda kalıyorlar. Bu bireyler Allah’ın bir emaneti aslında büyük bir imtihan. Devletimiz 15 senedir çoğu engelli bireyi ücretsiz bir şekilde eğitime aldı. Ama 18 yaşını geçen veya yaşı ilerlemiş olan engelli bireylerin rehabilite edileceği, eğitimi devam ettirebileceği yerler çok büyük eksiklikti. O bakımdan en büyük hayır, en büyük iyilik bu tesisin açılması Sakarya açısından. Başına gelmeyen bilemez bu olayları. Dolayısıyla engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyona tabi tutulacağı, yetişkin engellilerin bir sürede olsa burada konaklayacağı, ailelerin birazda olsa rahat edebileceği bir ortam. Birilerini yargılamadan önce onların ayakkabılarını giy ve bir gün gez demiş bir Kızılderili düşünür. Yani kendini o insanların yerine koy anlamına geliyor. O bakımdan son derece önemli” diye konuştu.